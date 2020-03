Propunerea facuta de Darren Cahill dupa ce turneul de la Indian Wells a fost anulat

Ziare.

Antrenorul australian al Simonei Halep considera ca decizia organizatorilor e corecta si spune ca e intelept ca tenisul sa ia o pauza."Toti sunt nesiguri in aceste momente. Nu e vorba doar de tenis, ci de orice sport. Chiar si personalul medical imi pare putin nesigur si nu stie cat de repede se va raspandi acest virus", a spus Darren Cahill, potrivit Adelaide Now "Daca turneul de la Miami va fi anulat atunci totul se va reseta pentru noi, pentru ca... dupa Miami totul se muta in Europa. In Italia e o criza majora si avem Openul Italiei in cateva luni, pentru ca apoi sa urmeze Openul Frantei. In jurul acestor turnee ai 8-10 evenimente pe zgura in diferite tari. Cred ca e intelept sa luam o pauza, sa vedem ce se intampla in urmatoarele doua sau patru saptamani", a completat acesta.Darren Cahill ar fi fost prezent la Indian Wells in postura de comentator pentru ESPN dupa ce Simona s-a retras din cauza unei probleme medicale."Publicul care vine la un astfel de turneu e enorm. E al 5-lea Grand Slam. Interactiunea dintre jucatori si fani e mai mare decat la orice alt turneu. Organizatorii au luat toate aceste lucruri in considerare si n-au vrut sa-si asume vreun risc. Toti realizeaza ca exista mai mult in viata decat tenis. Cred ca vom intelege mai bine cu ce ne confruntam dupa ceea ce se intampla in Miami", a conchis Darren Cahill.Turneul de la Miami ar trebui sa inceapa pe 23 martie.I.G.