Simona Halep a inceput oficial negocierile cu Darren Cahill: Revine antrenorul australian in echipa ei?

Totul a plecat de la o gluma pe social media si s-a transformat rapid intr-o intentie cat se poate de serioasa din partea celor doi.Invitat la o emisiune alaturi de fosta sa eleva, australianul a postat ulterior pe Instagram o fotografie surprinsa in timpul filmarilor si a laudat-o pe Simona."Atunci cand jucatoarea este mai mai relaxata si se descurca mai bine decat oamenii de la televizor", a fost comentariul lui Cahill.Halep a profitat de moment si i-a facut o oferta publica lui Darren de a reveni in echipa ei."Darren, asta se intapla pentru ca am invatat atat de multe de la personalitatea ta australiana. Asa ca... poate revii in echipa mea sa devin si mai buna! Spun si eu..."Tehnicianul de la Antipozi a raspuns rapid propunerii si a invitat-o pe sportiva la negocieri."Simona, esti pe val! Bine jucat! Hai sa discutam!"Darren Cahill a parasit echipa Halep in finalul sezonului trecut, el sustinand atunci ca are nevoie de un an in care sa stea aproape de familie.Totusi, in perioada in care australianul a ramas doar analist TV, cei doi s-au vazut la multe turnee si s-au pregatit impreuna, Simona recunoscand de multe ori ca il suna pe fostul ei antrenor pentru a-i da sfaturi si indicatii.Demararea negocierilor pentru un nou contract pe final de sezon, dar inainte de US Open, este un semnal important, mai ales ca Halep se pregateste deja de doua saptamani cu Darren, care se afla si el in Statele Unite.Sunt astfel sanse foarte mari ca din 2020 Darren Cahill sa redevina antrenorul Simonei Halep.