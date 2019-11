Simona Halep a reactionat pe Instagram dupa cuvintele dure ale lui Darren Cahill

Ziare.

com

"Nu e usor sa-l enervez, dar azi, in sfarsit, am reusit", a scris Simona pe pagina sa de Instagram.Darren Cahill a avut o izbucnire nervoasa la adresa Simonei Halep in setul decisiv al meciului cu Pliskova, reprosandu-i ca se face de ras pe teren."Uita-te la mine! Ai fost facuta de rusine pe teren in ultimele trei game-uri! Nu poti castiga acest meci daca o faci ca in ultimele 15 minute. Ai pierdut energie, joci scurt, faci altceva decat am stabilit mai devreme. Nu e vorba de rezultat, ci de ceea ce trebuie sa faci in continuare! Daca faci ce trebuie, vei castiga!", i-a spus Cahill sportivei noastre.Vezi si: Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.In semifinalele Turneului Campioanelor se vor intalni asadar Karolina Pliskova si Ashleigh Barty, respectiv Belinda Bencic si Elina Svitolina.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.