Simona Halep dezvaluie de ce a ales sa lucreze cu Darren Cahill: "Mi-a inteles nervii si personalitatea"

Fostul numar unu WTA marturiseste ca se intelege foarte bine cu Darren pentru ca acesta a inteles-o in momentele dificile, atunci cand este nervoasa, si a stiut sa lucreze cu ea pentru a-i schimba mentalitatea."Trebuie sa ma simt bine cu oamenii cu care lucrez. Pe Darren l-am ales pentru ca mi-a placut mult pedagogia lui, felul cum vorbeste. M-a inteles, mi-a inteles nervii, personalitatea. A incercat pe stilul meu sa ma schimbe, sa ma faca sa inteleg de ce nu am ceea ce se numeste bun in interiorul meu. Ma relaxeaza foarte mult spunand glume, eu inainte nu glumeam. Credeam ca, daca sunt pe teren, la munca, nu ar trebui sa aiba nimeni acces la mine. Dar, venind el in echipa, au aparut glumele, pozele pe Instagram si m-am deschis foarte mult.Australienii asa sunt, foarte pozitivi. Ei nu vad partea negativa. Eu n-am inteles la inceput. Daca pierzi un meci, ei au o vorba, hai sa bem o bere si maine va fi o alta zi. Adica pierzi un meci si zici, iar maine o iei de la capat. Eu nu vedeam asa lucrurile, trei zile eram super-suparata, super-trista, ma gandeam ce s-a intamplat de am pierdut un meci, dar mai aveam sute de meciuri in fata de jucat", a spus Halep intr-un clip promotional pentru Banca Transilvania.Aceasta nu s-a ferit sa spuna ca jucatoarele care nu sunt in elita tenisului nu resimt presiunea asa cum se intampla cu cele care reusesc sa castige turnee."Una e sa joci la un turneu oarecare si alta e sa joci la un Grand Slam. De asta atunci cand esti mic toata lumea iti spune ca trebuie sa ajungi acolo. Cand ajungi sa joci un meci acolo ai tracul ala pe care toata lumea il are. Cand castigi turnee si mergi mai departe atunci simti presiunea. Cand pierzi si esti locul 70 sau 100 nu te baga nimeni in seama", a adaugat Simona Halep.Sportiva noastra se afla in Australia, acolo unde va lua startul la primul Grand Slam al sezonului.Halep va debuta marti dimineata impotriva americancei Jennifer Brady.Toate partidele disputate de Simona la Australian Open 2020 vor fi in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.