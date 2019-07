Simona Halep dezvaluie promisiunea pe care Darren Cahill i-a facut-o

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca australianul i-a promis ca va reveni in curand in echipa sa. Revenirea ar fi trebuit sa se produca inca din luna mai, dar Cahill i-a transmis ca nu este pregatit.Lucrurile s-ar putea schimba insa dupa turneul de la Wimbledon , iar Cahill e tot mai aproape de revenire."Sa speram ca acest rezultat il va aduce pe Darren inapoi. In Australia mi-a spus ca ar putea fi pregatit sa revina in luna mai, dar nu a fost. Nu era pregatit", a afirmat Simona Halep pentru The Independent Darren Cahill a pus punct colaborarii cu Simona Halep in noiembrie 2018, din dorinta de a fi mai aproape de familie.Totusi, el a fost prezent si anul acesta la cele mai importante turnee de tenis si a ajutat-o pe Simona cu sfaturi prietenesti.C.S.