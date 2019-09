Simona Halep, dezvaluiri noi despre relatia cu Darren Cahill: Ce au convenit cei doi

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca australianul a informat-o abia dupa eliminarea de la US Open ca va reveni in echipa."Darren nu a fost foarte departe in acest an. A fost undeva in umbra, m-a ajutat enorm, in special la Wimbledon . A fost parte a acelui succes, cu siguranta. Nu am avut un raspuns clar din partea lui pana dupa US Open, cand mi-a spus 'Suta la suta pot reveni'. Nu stiam sigur ca va reveni anul urmator pana cand nu mi-a spus ca e suta la suta. De atunci sunt foarte fericita si increzatoare ca anul urmator pot face lucruri bune din nou", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Apoi, Simona a dezvaluit ca noul sau obiectiv major este sa castige Australian Open , pentru a-l face fericit pe Darren Cahill."Trebuie sa admit ca ma gandesc la asta. Stiu ca e dificil, dar dupa Wimbledon simt ca orice este posibil. Voi incerca sa muncesc din greu pe hard si sa fac ce trebuie. Pe iarbaa am schimbat jocul putin si m-a ajutat. Acum trebuie sa-mi ajustez jocul mai mult pentru hard. Am avut rezultate grozave in trecut. Am avut finala la Australian Open . Obiectivul principal pentru anii urmatori este sa castig Australian Open deoarece Darren s-a intors si sunt convinsa ca vrea sa castige acasa", a adaugat Simona.Totodata, sportiva noastra a explicat motivul pentru care a ales sa anunte revenirea lui Darren printr-un filmulet."Darren mi-a spus ca este gata sa reinceapa cu mine de anul urmator si m-a lasat sa aleg felul in care fac anuntul. Am simtit ca trebuie sa fac un video, ceva personal, ce nu fac foarte des. Am crezut ca este cea mai buna cale pentru a face anuntul", a explicat Simona.Sportiva noastra se afla momentan la Wuhan, iar marti o va intalni pe Barbora Strycova in turul 2.C.S.