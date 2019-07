Simona Halep ii transmite un mesaj superb lui Darren Cahill inaintea meciului din turul 3 de la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva noastra a marturisit ca resimte in continuare absenta antrenorului australian, pe care si l-a dori din nou in echipa, din 2020."Simt absenta lui si imi lipseste prezenta lui in loja. Am avut o conexiune grozava cu el intotdeauna. Imi dadea tot timpul liniste in timpul meciurilor si putere de a continua sa lupt. A fost o conexiune speciala, cu siguranta imi lipseste", a spus Simona Halep la BBC.Darren Cahill a pus punct colaborarii cu Simona in noiembrie 2018 din dorinta de a fi mai aproape de familie, dar cei doi au ramas in relatii excelente. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu , scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri , unul chiar la Wimbledon.Partida din turul 3 va avea loc vineri, dupa ora 17:30, in direct pe Ziare.com.C.S.