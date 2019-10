Simona Halep l-a chemat pe Darren Cahill in timpul meciului cu Svitolina: Iata ce i-a transmis antrenorul australian

Ziare.

Tenismena noastra a cerut on court coaching-ul la scorul de 4-3 in favoarea jucatoarei din Ucraina."Ia-ti timp si trimite mingea catre forehand-ul ei, pentru ca la ultimul game ai jucat prea mult catre backhand-ul ei. Nu trebuie sa dai tare la fiecare minge, ai rabdare si joaca mai mult pe forehand-ul ei! Ai facut o treaba grozava revenind dupa acel start. Vreau sa-ti faci jocul si sa trimiti mai multe mingi inalte, ok? Ai jucat bine", a spus Darren Cahill.Simona Halep a inceput slab meciul cu Elina Svitolina, pierzand primele trei game-uri ale meciului, insa a revenit si a egalat la 3.Cele doua se intalnesc in Grupa Violet din cadrul Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), iar meciul poate fi urmarit, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com I.G.