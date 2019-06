Simona Halep l-a ofertat in direct pe Darren Cahill

Ziare.

Dupa terminarea meciurilor demonstrative din cadrul Sports Festival, tenismena noastra a fost invitat sa spuna cateva cuvinte.Fostul lider WTA le-a multumit celor prezenti si a avut un mesaj special pentru antrenorul australian in varsta de 53 de ani."Darren, multumesc ca ai venit tocmai din Australia. Te astept inapoi in echipa mea", a spus Simona HalepSimona Halep si Darren Cahill au colaborat timp de trei ani, perioada in care tenismena noastra a castigat 7 turnee WTA, printre care si unul de Grand Slam (Roland Garros 2018) . De asemenea, sportiva romana a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA.Australianul a pus capat colaborarii in luna noiembrie a anului trecut, motivand ca vrea sa petreaca mai mult timp cu familia.I.G.