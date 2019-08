Simona Halep: Nu sunt dictatoare si nu l-am umilit niciodata pe Daniel Dobre. Cand afla daca Darren Cahill va reveni in echipa ei

"Feeling-ul meu este ca Darren Cahill o sa revina"

Tenismena noastra sustine ca rolul lui Daniel Dobre nu este unul doar de fatada."Daniel Dobre este trup si suflet alaturi de mine si de echipa mea. Se tot vorbeste ca nu ii dau credit, ca nu i-am dat importanta. Nu este doar de fatada, este un om important. Este total gresit ca l-am facut de ras sau l-am umilit. N-am facut nimic personal niciodata si nu o voi face. I-am respectat mereu pe oamenii de langa mine. Nu am jignit niciodata, doar m-am descarcat, nu a fost frumos, dar mi-am cerut scuze dupa", a spus Simona in cadrul emisiunii Garantat 100% de la TVR1, potrivit News.ro "Nu sunt dictatoare, sunt naturala si spun ceea ce simt in momentul respectiv. In anumite momente am nevoie de o energie extra de la ei. Treaba este limpede intre noi, am convenit ca in momentul in care am nevoie sa le spun", a completat aceasta.Simona Halep va afla dupa US Open 2019, programat in perioada 26 august - 8 septembrie, daca Darren Cahill va reveni sau nu in echipa ei.Castigatoarea de la Wimbledon dezvaluie, insa, ca simte ca antrenorul australian se va intoarce alaturi de ea."Nu stiu daca revine Darren. A ramas sa vorbim dupa US Open. Eu imi doresc foarte mult sa revina cu noi in echipa pentru ca ne completeaza foarte bine. Daca ar veni as putea fi capabila sa mai castig grand slam-uri", a precizat Simona."Feeling-ul meu este ca da, va reveni. Am incredere ca o sa vina. Tin legatura cu Darren Cahill prin telefon. Ii cer sfatul, imi da sfaturi. Am vorbit inainte de fiecare meci la Wimbledon. Am vorbit si cu domnul Dobre si impreuna am facut o analiza foarte buna", a conchis sportiva noastra.Darren Cahill a pus capat colaborarii cu Simona Halep la sfarsitul sezonului trecut, pentru a petrece mai mult timp alaturi de familia sa.