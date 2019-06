Simona Halep s-a antrenat din nou sub comanda lui Darren Cahill (Video)

Ziare.

Acesta a venit in tara noastra si a efectuat o sedinta de pregatire alaturi de Simona la complexul lui Ion Tiriac Cahill va sta cateva zile in Romania pentru a fi prezent la evenimentul Sports Festival, ce va avea loc la Cluj.In perioada petrecuta in tara noastra, Cahill o va pregati pe Simona si ii va acorda cateva sfaturi in incercarea de a ajuta-o sa revina in varful clasamentului WTA Cei doi vor merge impreuna la Cluj, intrucat si Simona va disputa un meci demonstrativ de tenis.Amintim ca Darren nu mai este antrenorul Simonei din noiembrie 2018, dupa ce australianul a luat decizia de a fi mai aproape de familie.In prezent, Simona este pregatita de Daniel Dobre.C.S.