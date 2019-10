Simona Halep se antreneaza alaturi de Darren Cahill in China

Ziare.

Aflata in Shenzhen, China, pentru participarea la Turneul Campioanelor, sportiva noastra se antreneaza sub comanda lui Cahill.Halep a postat doua fotografii pe contul ei de Instagram in care apare alaturi de Cahill pe terenul de antrenament."E grozav sa fii din nou alaturi de mine", este mesajul pe care Simona si-a dorit sa il transmita.Halep si Cahill reiau colaborarea dupa un an in care australianul a decis sa stea mai mult timp alaturi de familie.Simona va avea in 2020 doi antrenori, Daniel Dobre urmand a fi "principal" la turneele mai putin importante si "secund" la intrecerile majore.M.D.