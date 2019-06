Simona Halep se reintalneste cu Darren Cahill dupa 5 luni

Ziare.

Sportiva noastra va putea discuta din nou fata in fata cu antrenorul australian incepand cu 15 iunie.Darren Cahill va sosi in tara noastra, la Sports Festival din Cluj, eveniment la care va lua parte si Simona Halep.Ocupanta locului 8 WTA va putea profita de intalnirea cu Darren pentru a-i cere sfaturi in incercarea de a trece peste aceasta perioada dificila.Renumitul antrenor va sustine o conferinta in care va impartasi din experienta sa si va da sfaturi, dar se va intalni si cu fanii sai.Sports Festival va avea loc intre 13 si 16 iunie la Cluj-Napoca si, asa cum ii spune si numele, este un adevarat festival al sporturilor, la care vor mai participa nume importante precum Simona Halep, Flavia Pennetta sau Gica Hagi Tenis, fotbal, atletism, baschet, tenis de masa, handbal, volei pe plaja, rugby, caiac, oina, golf, karate, ciclism, scrima, sah, cross fit, escalada, gimnastica, motociclism si padel sunt doar cateva din sporturile prezente la acest eveniment.C.S.