Simona Halep si Darren Cahill anunta ca e posibil sa reia colaborarea

Tenismena noastra dezvaluie ca tehnicianul in varsta de 53 de ani i-a transmis ca va fi prima pe care o va suna cand se va decide sa antreneze din nou."Nu s-a schimbat nimic, are pauza anul acesta cu familia, unde se bucura de timpul petrecut impreuna, iar atunci cand va veni timpul sa decida daca va mai antrena sau nu, eu voi fi fi prima persoana pe care o va suna si ma va intreba daca imi doresc sa vina in echipa noastra", a declarat Simona Halep, potrivit Mediafax "Impreuna cu Daniel Dobre, asa isi doreste in momentul acesta, dar vom vedea atunci cand va fi momentul", a completat Simo.La randul sau, Darren Cahill, prezent zilele acestea in Romania pentru Sports Festival, a anuntat ca, daca va reveni in antrenorat, Simona va fi contactata prima."Mi-am luat un an de pauza de la antrenorat pentru a fi cu familia, ceea ce imi face placere. La finalul anului nu stiu inca sigur ce voi face, dar pot sa va garantez ca daca ma voi intoarce sa antrenez, Simona va fi prima persoana pe care o voi suna pentru a vedea daca va vrea sa ma intorc inapoi sau nu. Sper sa zica da, vom vedea. Multe depind de ceea ce se va intampla in urmatoarele sase luni", a completat acesta.Simona Halep si Darren Cahill au colaborat timp de trei ani, perioada in care tenismena noastra a castigat 7 turnee WTA, printre care si unul de Grand Slam (Roland Garros 2018) . De asemenea, sportiva romana a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA.Australianul a pus capat colaborarii in luna noiembrie a anului trecut, motivand ca vrea sa petreaca mai mult timp cu familia.