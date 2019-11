Simona Halep si Darren Cahill au ajuns la psiholog dupa incidentul de la Turneul Campioanelor: Ce le-a transmis Alexis Castorri

Ziare.

com

Cei doi au purtat o discutie cu psihologul Alexis Castorri, din dorinta lui Darren de a afla daca a intrecut masura prin cuvintele dure pe care i le-a adresat sportivei.In final, Darren da asigurari ca relatia dintre el si Simona este foarte buna."Simona a vorbit cu psihologul ei dupa meci, la fel si eu. Alexis a spus ca nu am intrecut masura. Am avut o conversatie grozava dupa, iar Simona a fost complet in regula. Simona stie ca o respect al naibii de mult si ca o admir enorm, ca este o sportiva pe cinste! Nu este suparata", a spus Darren Cahill la emisiunea SEN Breakfast.Totodata, Darren a dezvaluit ca Simona a avut puterea sa glumeasca dupa acel incident."Mi-a trimis o poza dupa meci in care imi trimite niste raze ucigase cu ochii cand sunt cu spatele, iar apoi un emoji in care isi acopera ochii cu mainile", a relatat Cahill.In setul decisiv, Darren Cahill si-a pierdut calmul si i-a reprosat dur jocul avut."Uita-te la mine! Ai fost facuta de rusine pe teren in ultimele trei game-uri! Nu poti castiga acest meci daca o faci ca in ultimele 15 minute. Ai pierdut energie, joci scurt, faci altceva decat am stabilit mai devreme. Nu e vorba de rezultat, ci de ceea ce trebuie sa faci in continuare! Daca faci ce trebuie, vei castiga!", i-a spus Cahill sportivei noastre.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in ultimul meci din grupele Turneul Campioanelor de Karolina Pliskova , scor 0-6, 6-2, 4-6.Pentru Simona Halep acesta a fost ultimul meci disputat in acest an.C.S.