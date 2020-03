Situatie controversata in tenis | Darren Cahill intervine: "Este si cazul lui Ashleigh Barty"

Ziare.

Novak Djokovic ar putea dobori recodul pentru cele mai multe saptamani petrecute in fruntea clasamentului ATP fara sa puna mana pe racheta.Sarbul are un total de 281 de saptamani in fruntea ierarhiei, aflandu-se la doar cinci saptamani distanta de recordul lui Sampras si la 29 in spatele liderului Federer (310 saptamani).Daca ATP va decide ca aceasta perioada de suspendare va conta in aceasta numaratoare, atunci Djokovic va castiga teren pretios."Fanii lui Federer se vor supara", a spus Brad Gilbert, care a completat "dar cred ca Djokovic ar trebui sa fie recompensat pentru saptamanile in care clasamentul e inghetat si el ocupa locul 1. A castigat aceasta pozite".Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, e de acord cu bunul sau prieten Brad Gilbert."Perioada aceasta ar trebui sa fie contabilizata in favoarea lui Djokovic pentru ca ar fi ramas oricum pe primul loc pana la urmatorul turneu de Grand Slam. La fel si cu Ashleigh Barty. Dupa, sunt putin nesigur de ce e corect de facut", a spus Cahill, potrivit ESPN Novak Djokovic se afla pe primul loc in clasamentul ATP, in timp ce ierarhia WTA e dominata de Ashleigh Barty.I.G.