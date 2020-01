Tenismena care l-a impresionat pe Darren Cahill: "E o problema pe care vreau s-o am"

Ziare.

com

Antrenorul australian dezvaluie ca e impresionat de conationala sa, pe care o considera o inspiratie."Tot ceea ce a facut Ash in ultimii doi sau trei ani reprezinta o inspiratie pentru toti dintre noi. Si nu vorbesc doar despre realizarile ei in tenis, ci si despre modul in care a reusit sa se comporte in afara terenului de tenis", a spus Cahill in cadrul unei conferinte de presa."E o inspiratie nu numai pentru generatia tanara din Australia, ci pentru toata lumea. Chiar si pentru generatia mea. Reprezinta tot ce inseamna un australian: munca mult, modestie si recunoastere atunci cand cineva e mai buna decat tine", a adaugat acesta.Simona Halep si Ashleigh Barty s-ar putea intalni in finala de la Melbourne, iar Darren Cahill spera ca acest scenariu sa se realizeze."Sunt foarte fericit pentru ea. Iar daca suntem indeajuns de norocosi, Arte (Artemon Apostu-Efremov, celalalt antrenor al Simonei Halep - n.red.) si eu, sa antrenam impotriva ei sambata, atunci e o problema pe care vreau s-o am", a conchis tehnicianul in varsta de 54 de ani.Ashleigh Barty o va intalni in prima semifinala de la Melbourne pe Sofia Kenin, in timp ce Simona Halep va juca, in aceasta noapte, in sferturile de finala cu Anett Kontaveit.Simona Halep si Ashleigh Barty s-au intalnit de patru ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 3-1.I.G.