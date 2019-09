Un antrenor cunoscut din tenisul feminin, incantat de revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei Halep

Ziare.

Antrenorul iberic spune ca Simona si Darren formeaza cea mai spectaculoasa echipa din tenisul feminin."Relatia jucator-antrenor este una simpla in circuit, dar exista si o pereche spectaculoasa atat pe teren cat si in afara lui: Simona Halep si Darren Cahill , care vor lucra din nou impreuna! O veste grozava cu siguranta pentru aceste doua persoane", a scris Xavier Budo Bartumeu pe Twitter Amintim ca Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona Halep in noiembrie 2018, din dorinta de a fi mai aproape de familie.Totusi, australianul a fost alaturi de Simona in momentele importante din acest an si a efectuat sedinte de pregatire alaturi de ea.In acest moment, antrenorul Simonei este Daniel Dobre , insa nu se stie daca va mai fi pastrat in echipa si anul urmator.C.S.