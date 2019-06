Vacanta domnisoarei Halep

Ziare.

Dupa fiecare turneu de la care a fost eliminata in acest an fostul numar 1 WTA a avut un discurs aproape identic, bucurandu-se ca se termina o perioada aglomerata si obositoare si asteptand cu nerabdare cele cateva zile de vacanta. N-am vazut insa niciodata regretul pentru evolutiile mai slabe sau eliminarile premature, asa cum nu am auzit nici promisiunea ca se va duce pe terenul de antrenament pentru a deveni si mai buna.Mai mult, nu doar o data ea a spus ca sezonul 2019 este unul "de relaxare", in care nu are obiective si in care nu isi propune nimic. Dupa cea mai buna si intensa perioada din cariera ei, cea in care a fost pregatita de Darren Cahill, Simona a intrat in vacanta, iar asta se vede in primul rand in rezultatele ei, cele mai slab din ultimii cinci ani, ani in care a dominat tenisul feminin.Ingrijorator pentru noi, cei care o urmarim si ne bucuram de rezultatele ei foarte bune, este ca Halep pare foarte multumita de ce se intampla in acest an. Am mai scris si in trecut, ea transmite prin toti porii in momentul de fata ca a descoperit in sfarsit ce inseamna viata dincolo de tenis.Are suficient de multi bani pentru a nu-si refuza nicio placere, eliminarile premature de la turnee sunt prilej de vacante sau de iesiri in oras, iar in echipa ei nu mai exista omul care sa cotrabalanseze dorinta ei de a trai si in afara fenomenului numit tenis.Cel mai important semnal de alarma a fost tras recent chiar de catre managerul ei din umbra, Ion Tiriac , care a transmis practic ca Simona nu se pregateste cat ar trebui si de accea rezultatele nu mai vin, iar exemplul veteranului tenisului romanesc a fost unul perfect: Rafa Nadal."Simona are 27 de ani, mai are inca 6 ani buni de jucat, care in cartea mea de adrese sunt 6 ani, cu 4 ore de antrenament pe zi. Daca e dispusa, poate si o tine fizicul, face ce vrea. Aici e treaba. Daca are bagajul fizic! Toata lumea vorbeste. Si ieri discutam cu prietenii mei despre Nadal. El are tot ce ii trebuie, cu o singura remarca, este cu 2-3-4% mai lent decat acum 5 ani. Ajunge cu o fractiune de secunda intarziere si trimite mingea afara cu un metru sau doi. Pai el acum 5 ani, daca o trimitea afara, o trimitea cu cativa centimetri. Dar e acolo unde e, pentru acea vointa iesita din comun. Revenind la Halep, daca va face si ea asta, in 6 luni de zile este unde vrea", a spus Tiriac in Gazeta Sporturilor.Omul de afaceri are un fix cu cele patru ore de antrenament pe zi, nu este prima data cand aminteste de ele si nu a facut-o doar in contextul Halep, insa nu poate spune nimeni ca nu are dreptate. In tenisul de astazi, secretul succesului sta in munca si in cat de mult esti dispus tu, ca sportiv, sa investesti in pregatirea ta.S-au dus de foarte mult timp vremurile in care un Ilie Nastase petrecea pana in zori, iar dupa cateva ore intra pe teren si isi invingea adversarii numai din talent. In zilele noastre, elementul comun al marilor jucatori de tenis este munca. Nadal, Federer, Djokovic muncesc pe rupte pentru a ramane la acel nivel ridicat fiind constienti ca numai asa pot avea in continuare rezultate.Iar cand nu muncesti te prabusesti. Este suficient sa va uitati la doua cazuri celebre, Sharapova si Serena. Rusoaica a disparut din tenis dupa ce a fost suspendata pentru dopaj si a avut un an de zile in care s-a concentrat pe afaceri. Anul acela pierdut nu-l mai poate recupera si asta se vede din plin. Serena a avut si ea un an de pauza, perioada in care a devenit mama, si iata ca nu poate sa revina la nivelul fizic dinaintea sarcinii.Din fericire pentru ea, Simona nu a ajuns inca acolo, dar daca va continua sa priveasca sezonul 2019 ca pe unul de vacanta, ma tem ca aceea este directia. Daca ai un an in care te intereseaza mai mult timpul liber si esti mai putin dispus sa te pregatesti intri in aceasta rutina din care nu prea vad cum mai poti iesi, mai ales ca viata din afara tenisului e foarte frumoasa atunci cand iti permiti aproape orice.Din punctul de vedere al pregatirii, Cahill seamana foarte mult cu Tiriac si cred ca australianul are un aport urias in performantele Simonei, asta dincolo de sfaturile si indicatiile pe care i le-a transmis. El a fost omul care a tinut-o pe Halep in priza, chiar cu amenintarea ruperii colaborarii, iar fara a-l avea in echipa sportiva din Constanta nu mai are directie.Daca ea vede 2019 ca pe un an de vacanta, dupa care spera sa isi revina miraculos ajutata de un Darren care i-ar reveni alaturi ma tem ca se inseala. Istoria a demonstrat ca este extraordinar de dificil sa revii la nivel inalt dupa ce te-ai prabusit, iar Cahill nu cred ca este dispus sa se implice intr-un proiect care nu il mentine acolo sus pe el, ca antrenor.Cred ca sunt sanse destul de mari ca vacanta domnisoarei Halep sa se permanentizeze dupa sezonul 2019 daca nu va realiza singura ce risca sa piarda mergand pe acest drum.