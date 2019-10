Veste buna pentru Simona Halep inainte de Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Desi au anuntat ca vor relua colaborarea incepand cu sezonul viitor, antrenorul australian a decis s-o insoteasca pe tenismena noastra la Shenzhen, acolo unde se va duela cu cele mai bune tenismene ale anului."Inapoi la drum", e mesajul postat de Darren Cahill pe pagina sa de Instagram, alaturi de o fotografie cu doua genti de tenis.Vezi si: Simona Halep are un avantaj major la Turneul Campioanelor 27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor.14 milioane de dolari sunt premiile totale la aceasta editie, care va avea loc in premiera la Shenzhen (China).Toate meciurile de la Turneul Campioanelor vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.