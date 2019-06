Boicotul propus de Simona Halep ia amploare: Noi critici la adresa ITF

Ziare.

com

Frantuzoaica Alize Cornet a criticat si ea in termeni duri schimbarile operate in aceasta saptamana si se gandeste sa boicoteze competitia."Au distrus o competitie, cum au facut si cu Cupa Davis , iar nimeni nu se sinchiseste sa intrebe si sportivii. Sunt foarte dezamgita!", a scris Alize Cornet pe Twitter Federatia Internationala de Tenis a anuntat ca incepand de anul viitor se schimba formatul Fed Cup . Practic, este vorba despre un sistem similar cu cel din Cupa Davis, doar ca turneul final va avea 12 echipe, nu 18, potrivit unui comunicat al Federatiei Romane de Tenis.Astfel, Romania este printre cele 16 echipe care, in februarie 2020, vor juca in play-off. Se vor disputa opt meciuri , pastrandu-se sistemul de acasa/deplasare, iar cele opt castigatoare se vor alatura finalistelor din acest an, Australia si Franta, si celor doua echipe care vor primi wild-card din partea ITF.Cele 16 echipe care joaca in play-off sunt: Belarus, Belgia, Brazilia, Canada, Cehia, Elvetia, Germania, Japonia, Kazahstan, Letonia, Marea Britanie, Romania, Rusia, Slovacia, Spania si SUACampioanele vor imparti un premiu de 3.2 milioane de dolari, iar asociatia nationala va primi 1.2 milioane de dolari.Prima editie va avea loc in toamna anului viitor, la Budapesta.C.S.