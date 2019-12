Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei a comentat decizia Simonei Halep de a nu juca contra Rusiei

Ziare.

com

Florin Segarceanu spune ca intelege decizia Simonei."Stiam de aceasta decizie. Am discutat si o intelegem, pentru ca urmeaza un an greu pentru ea, cu participarea la Jocurile Olimpice", a spus Segarceanu, prezent vineri seara la Gala Tenisului Romanesc."In noua formula, Fed Cup este o competitie foarte dificila si e normal ca Simona sa se concentreze pe Jocurile Olimpice", a adaugat acesta.Simona Halep a auntat ca nu va evolua anul viitor in Fed Cup, pentru a se concentra pe Jocurile Olimpice.Vezi: Simona Halep nu va juca pentru Romania in duelul cu Rusia din Fed Cup Romania intalneste Rusia pe 7 si 8 februarie in barajul de calificare la turneul final al Fed Cup.