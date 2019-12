Presa din Rusia reactioneaza dupa anuntul Simonei Halep

Ziare.

com

Jurnalistii rusi noteaza ca Simona Halep e cea mai buna tenismena a Romaniei si amintesc de evolutiile bune avute anul acesta de "tricolore"."Cea mai buna tenismena din Romania nu va juca impotriva Rusiei in Fed Cup. Anul trecut, romancele au ajuns pana in semifinale, fiind invinse de viitoarea campioana, Franta", scrie publicatia SportBox Vezi si: Presa din Germania, despre decizia Simonei Halep de a nu juca in Fed Cup: Boicot? Romania intalneste Rusia pe 7 si 8 februarie in barajul de calificare la turneul final al Fed Cup.Intalnirea va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Din 2020, Fed Cup va avea un alt format, cu calificari si un un turneu final cu 12 reprezentative, care anul viitor se va disputa la Budapesta, in perioada 14-19 aprilie.I.G.