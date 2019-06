Ramane echipa Romaniei fara Halep? Federatia Internationala de Tenis a modificat formatul Fed Cup

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, castigatoarea Fed Cup va fi decisa in urma unui turneu ce va fi organizat in Budapesta si la care vor participa 12 echipe. Finalistele din acest an, Australia si Franta, sunt calificate direct, precum si gazda Ungaria. O a patra pozitie este rezervata ITF pentru o invitatie, in timp ce restul de opt locuri vor fi decise in urma unui play-off."Federatia Internationala de Tenis a anuntatca incepand de anul viitor se schimba formatul Fed Cup. Practic, este vorba despre un sistem similar cu cel din Cupa Davis , doar ca turneul final va avea 12 echipe, nu 18.Astfel, Romania este printre cele 16 echipe care, in februarie 2020, vor juca in play-off. Se vor disputa opt meciuri , pastrandu-se sistemul de acasa/deplasare, iar cele opt castigatoare se vor alatura finalistelor din acest an, Australia si Franta, si celor doua echipe care vor primi wild-card din partea ITF.Cele 16 echipe care joaca in play-off sunt: Belarus, Belgia, Brazilia, Canada, Cehia, Elvetia, Germania, Japonia, Kazahstan, Letonia, Marea Britanie, Romania, Rusia, Slovacia, Spania si SUA", se arata intr-un comunicat al FR Tenis Va fi schimbat si formatul meciurilor, fiecare intalnire inter tari constand de-acum in doua partide de simplu si una de dublu.La inceputul acestei saptamani, Simona Halep anunta ca nu va mai juca in Fed Cup daca se va decide schimbarea formatului competitiei.M.D.