Simona Halep ar putea refuza sa joace pentru Romania in Fed Cup

Capitanul nejucator al echipei noastre, Florin Segarceanu, spune ca a discutat cu Simona inainte ca aceasta sa plece spre China, iar sportiva i-a marturisit ca este deranjata de schimbarea structurii competitiei.In momentul de fata, Simona nu a confirmat ca va evolua pentru Romania in duelul cu Rusia."Am vorbit cu ea inainte sa plece pentru ultima parte a sezonului. Se stie ca noul format al Fed Cup este facut in asa fel incat noi nu mai suntem calificati direct. Trebuie sa jucam iar un meci de baraj, cu Rusia, acasa. Simona este deranjata de acest aspect, plus ca si meciul acela epuizant din semifinale i-au lasat urme neplacute in amintirea ei.Nu pot confirma 100% ca va veni, vom vedea! Va conta si finalul ei de an, dar si programul pe care-l va pune la punct cu noul ei antrenor, Darren Cahill ", a spus Segarceanu la DigiSport Simona Halep si-a manifestat nemultumirea fata de schimbarea formatului Fed Cup inca dinainte ca acesta sa fie aprobat, amenintand chiar ca nu va mai juca in competitie.In trecut, Halep a mai "sarit" peste unele dueluri ale echipei Romaniei, alegand sa se concentreze pe turneele WTA Duelul Romania - Rusia, din barajul pentru accederea in Grupa Mondiala a Fed Cup, se va disputa pe 7 si 8 februarie.