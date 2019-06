Simona Halep, despre retragerea din echipa de Fed Cup a Romaniei: "Imi tin cuvantul!"

Ziare.

Dupa ce a amenintat ca nu va mai juca in Cupa Federatiei daca Federatia Internationala va adopta modificarile, Halep isi mentine pozitia si dupa ce noul format a devenit realitate.Totusi, ea lasa o portita deschisa pentru revenire sustinand ca va lua o decizie finala in 2020, inaintea meciurilor din play-off."Ce vreau sa spun e ca imi tin cuvantul. Am spus ca daca se va schimba formatul nu voi mai juca la FED Cup. Nu stiu ce sa spun in momentul acesta, dar nu imi place ideea de a se schimba pentru ca FED Cup-ul inseamna sa joci acasa si in deplasare. Vedem ce va fi pana anul viitor", a explicat Simona Halep la DigiSport Federatia Internationala de Tenis a anuntat, joi, ca Fed Cup va avea un nou format din 2020, Grupa Mondiala fiind inlocuita cu un turneu cu 12 echipe impartite in 4 grupe.Simona avertizase cu cateva zile inainte ca se retrage din competitie daca se modifica formatul, ea dorindu-si ca in Fed Cup sa ramana meciurile jucate acasa sau in deplasare intre doua echipe.