Simona Halep nu va juca pentru Romania in duelul cu Rusia din Fed Cup

Fostul numar 1 WTA a explicat ca a analizat alaturi de echipa sa programul din 2020 si a ajuns la concluzia ca nu poate juca la Cluj, la inceputul lunii februarie.Ea spune ca si-a pregatit sezonul in asa fel incat varful de forma sa il aiba in vara, la Jocurile Olimpice de la Tokio."Am analizat programul cu echipa mea si cu apropiatii mei. Va fi greu sa particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal si voi face totul pentru asta. Ca sa fiu apta 100%, am ales sa nu merg la Cluj. A fost o decizie grea. Le urez multa bafta fetelor", a declarat Halep la DigiSport.Sportiva nascuta in Constanta a tinut sa precizeze faptul ca aceasta decizie nu este sinonima cu retragerea ei din echipa de Fed Cup."Atentie, asta nu inseamna ca ma retrag din Fed Cup. Voi juca in continuare cu mare drag si cu mandrie. Nu stiu daca o sa ajung sa le sustin la Cluj. Nu pot spune acum, depinde de program", a mai spus Halep.Romania va infrunta Rusia pe 7 si 8 februarie in Sala Polivalenta din Cluj.Miza intalnirii este calificarea la Fed Cup Finals, prima finala a competitiei organizata in noul format, acela al unui turneu cu 12 echipe.M.D.