Simona Halep o invinge pe Caroline Garcia dupa o batalie dramatica, de peste trei ore

Scorul a fost 6-7 (6), 6-3, 6-4, dupa trei ore de joc intens, dramatic, absolut chinuitor.Probabil ca despre primul set se poate construi lejer o cronica separata, pentru ca povestea in sine a acestei prime manse este cu adevarat una demna de un film thriller sau de un roman de actiune extrem de bine "condimentat". Un set pe care Caroline Garcia credea ca il are in buzunarul de la sort, in momentul in care pe tabela scorul arata 4-0.Un scor explicabil prin desele erori nefortate ale Simonei, de pozitionarea foarte cuminte a Simonei in spatele terenului si de faptul ca Garcia a stiut exact cand si unde sa trimita mingea peste fileu, de unde de regula venea o greseala a fostului lider mondial WTA.Lucru care insa nu s-a mai intamplat de la 0-4 incolo, caci a inceput de acolo un reviriment absolut fantastic, aproape de neinteles nici macar pentru noi, fanii romani, care am vazut o Simona Halep exploziva, fara greseala, impecabila, care nu i-a lasat ritm frantuzoaicei.Aceasta stare de lucruri a durat pana la 5-4 si 30-0, apoi, de la o dubla greseala ce parea initial inofensiva, a reinceput un carusel al emotiilor si al rasturnarilor de situatie in acest prim set.Garcia s-a dus la 6-5, a ratat doua mingi de set, Simona a tinut neaparat sa ramana in mansa si pana la urma totul s-a decis in tiebreak. Unul care nu avea cum sa fie linistit, la cum a decurs intreaga aceasta nebunie.Halep s-a distantat la 2-0, Garcia a intors la 3-2, a preluat initiativa, a condus pana spre final, dar prima care a avut totusi minge de set a fost Simona, la 6-5.Nu a fructificat-o insa, din pacate, iar la sansa urmatoare avuta de Garcia, aceasta nu a mai gresit, profitand e drept la 7-6 si de o cazatura a Simonei pe zgura de la Rouen, o zgura prea multa parca pe anumite suprafete ale terenului.7-6 dupa 8-6 in tiebreak, fosta jucatoare de top 10 WTA se duce in pauza de vestiare, Simona Halep cheama un trainer pentru a vedea daca la acea alunecare nu s-a intamplat ceva rau din punct de vedere medical.Si a inceput setul secund, un inceput nefiresc am spune daca ne gandim cum a pierdut, modul extrem de dramatic, Simona prima mansa. Si spunem asta pentru ca Simona s-a distantat foarte lejer la un 3-0 poate nesperat. Dar a intervenit iarasi declick-ul, Halep si-a coborat nivelul, Garcia a urcat si a egalat si ea pe tabela, cam cum a facut rivala ei mansa trecuta de la 0-4.Din fericire au fost ultimele game-uri facute in acest set de Garcia, Halep s-a distantat decisiv si a facut 6-3, consfintind setul secund si asigurandu-si un set decisiv in care isi promitea ca va da totul pentru o mare victorie in fata Frantei.Setul decisiv a fost la fel de chinuitor precum primele doua, s-a mers multa vreme cap la cap, pana la scorul de 4-4, cand Simona, cu o daruire senzationala si un dinamism de mare clasa, a reusit sa faca un break care s-a dovedit decisiv in aceasta victorie.Aproape fiecare game din aceasta mansa a fost foarte lung, s-a intins aproape fiecare cu avantaje si egalitati, Caroline Garcia a avut multiple sanse de break si de a se desprinde pe tabela, dar tenacitatea romancei fosta lidera mondiala a fost unicat.S-a terminat cu 6-4 acest set si Simona Halep cu cele doua puncte facute de ea duce Romania la 2-1 in acest meci in deplasare cu Franta.Cel mai probabil, in echipa Romaniei va intra Irina Begu in meciul cu numarul 4 de simplu, ramane de vazut ce va alege Julien Benneteau, capitanul nejucator al Frantei, ultimele informatii fiind ca aceasta sportiva aleasa urmand a fi Pauline Parmentier, in dauna lui Kiki Mladenovici.Toate partidele acestei intalniri Romania - Franta din semifinalele Fed Cup sunt LIVE pe Ziare.com.