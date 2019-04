Simona Halep o invinge pe Kristina Mladenovic si aduce primul punct al Romaniei in semifinala de Fed Cup cu Franta

Ziare.

com

La Rouen, tenismena noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, la capatul unui joc care a durat o ora si 40 de minute.Scorul nu o arata, insa Simona a avut ceva de furca in meciul contra tenismenei ajunse pe locul 66 in ierarhia WTA.Intr-o atmosfera incendiara, creata in special de suporterii romani, Simona si Kristina au oferit un inceput echilibrat de meci, in care tenismena noastra a ratat nu mai putin de 6 mingi de break.Echilibrul s-a rupt in game-ul 7, cand Simona Halep a reusit breakul la capatul a 13 minute de lupta! De la acel punct si pana la final, Kiki Mladenovic, antrenata in prezent de Sascha Bajin, a mai reusit sa castige un singur game.Simona a trecut peste nervii cauzati de deciziile gresite ale arbitrilor de linie si nu i-a mai dat nicio sansa frantuzoaicei.Duminica, Simona va intra din nou pe terenul de la Rouen, urmand a o intalni pe Caroline Garcia.I.G.