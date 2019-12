Simona Halep renunta la boicotul promis

Ziare.

Desi spunea ca se va retrage deoarece o nemultumeste schimbarea formatului competitional, Simona a revenit la sentimente mai bune."Nu am spus niciodata ca Fed Cup este un subiect inchis, am spus ca am fost foarte dezamagita de intalnirea din Franta. M-a durut, am suferit ca nu am putut sa facem mai mult. Am spus ca daca se schimba sistemul nu voi mai juca, nu mi se pare potrivit. Fed Cup inseamna sa joci acasa, sa joci in deplasare, dar subiectul e inca deschis. Probabil voi juca in februarie si voi juca in continuare.Dupa cum toata lumea poate sa vada, programul este foarte incarcat, iar Fed Cup o saptamana mi se pare mult. O sa o iau pas cu pas si cu drag o sa joc si daca o sa fiu apta si potrivita pentru echipa. Conteaza mult si ce faci la turneele anterioare, cum e starea de spirit, fiindca Fed Cup-ul e o chestie de echipa, nu una individuala", a spus Simona pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.In urma cu o luna, Ion Tiriac declarase ca Simona nu se va afla pe teren la meciul cu Rusia."Simona mi-a zis ca nu vrea sa vina sa joace la Fed Cup pentru ca se concentreaza pe Jocurile Olimpice", a dezvaluit Ion Tiriac la SportEd Talks.Anterior, Simona declarase ca se gandeste sa boicoteze meciurile din Fed Cup ce vor avea loc pe teren neutru, deoarece a nemultumit-o schimbarea formatului competitional.Confruntarea se va desfasura pe 7 si 8 februarie 2020 si va conta pentru calificare la turneul final de la Budapesta, din aprilie 2020.Intalnirea va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Tot la Cluj-Napoca au mai avut loc pana acum alte patru intalniri ale echipei de Fed Cup a Romaniei, in 2016, cu Cehia si Germania, si, in 2018, cu Canada si Elvetia.In cazul unei victorii, Romania se va numara printre cele 12 echipe care isi vor disputa titlul de campioana, turneul final urmand a avea loc in perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta.C.S.