Cum a raspuns Simona Halep la propunerea lui Ilie Nastase de a nu mai reprezenta Romania in circuitul WTA

Fostul lider WTA, care vineri a plecat in Emiratele Arabe Unite pentru turneul de la Dubai, spune ca nu va renunta niciodata la a juca pentru Romania."Eu joc cu Romania pe spate tot timpul, Romania e langa mine tot timpul", a spus Simona Halep la plecarea spre Dubai, unde saptamana viitoare va avea loc turneul dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari."Iar atunci cand consider ca sunt apta 100%, joc in echipa de Fed Cup si joc permanent pentru Romania la toate turneele", a completat aceasta.Vezi si:Scandalul dintre FRT si MTS porneste de la faptul ca Federatia condusa de Ion Tiriac nu primeste niciun fel de sponsorizare de la stat.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au existat numeroase promisiuni ca situatia va fi rezolvata, atat in timpul guvernarii PSD, dar si in ultimele luni, lucrurile au ramas in acelasi stadiu.