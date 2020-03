Ilie Nastase prezinta adversarele impotriva carora Simona Halep va avea mereu probleme

Ziare.

Fostul mare tenismen roman spune ca Simona a progresat mult, insa va fi pusa intodeauna in dificultate de adversarele care lovesc puternic mingea."A progresat tehnic. Acum loveste mingea, mai si ataca, mai pune si o scurta. Dar o sa aiba mereu probleme cu cele care lovesc tare. Sa se duca mai des la fileu. Problema este ca acum toate vor sa o bata, nu mai este o necunoscuta. Este vanata. I-am si zis", a spus Ilie Nastase intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor Sfatul lui Ilie Nastase pentru Simona Halep e acela de a se concentra pe turneele de Grand Slam."Ai fost numarul 1, gata, linisteste-te! Acum, ce conteaza sunt turneele de Grand Slam. Da-le naibii de turnee mici, concentreaza-te pe alea mari! De-aia mi-a si parut rau ca a pierdut la Melbourne, unde eu am crezut ca va castiga clar", a adaugat acesta.2 e locul ocupat in prezent in ierarhia WTA de Simona Halep.2 sunt turneele de Grand Slam castigate pana acum de Simona: Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019.Vezi si: Ilie Nastase trimite sageti catre Simona Halep