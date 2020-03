Ilie Nastase trimite sageti catre Simona Halep

Ziare.

com

Fostul mare tenismen roman a facut o comparatie intre el si jucatoarele actuale."Pentru noi conta ca jucam in echipa. Eu facusem fotbal, Tiriac, hochei, aveam spirit de echipa", a spus Ilie Nastase intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor "Lasam si cate doua, trei turnee ca sa venim la Cupa Davis. Ma uitam acum la fetele astea ale noastre: ai sansa o singura data sa joci in echipa, joaca ma!, fa-ti loc in program, turnee mai sunt", a completat acesta.Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu au refuzat convocarea la intalnirea pe care Romania a disputat-o luna trecuta cu Rusia.In plus, Sorana Cirstea s-a retras, iar Mihaela Buzarnescu e accidentata.In aceste conditii, Romania a jucat la simplu cu Ana Bogdan, Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian, iar Rusia s-a impus cu 3-2.