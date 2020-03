Cate puncte va pierde Simona Halep in clasamentul WTA dupa retragerea de la Indian Wells si pe ce pozitie risca sa coboare

Ziare.

Tenismena noastra a ajuns anul trecut in optimile de finala ale turneului din SUA si avea de aparat 120 de puncte WTA in acest an.Karolina Pliskova e singura care o poate depasi pe Simona in clasamentul WTA dupa turneul de la Indian Wells.Pentru a urca pe pozitia secunda, cehoiaca trebuie sa castige, insa, competitia dotata cu premii in valoare totala de 9 milioane de dolari.5.956 de puncte va avea Simona Halep dupa Indian Wells 2020.Simona Halep a anuntat, in noaptea de vineri spre sambata, ca nu va participa la Indian Wells 2020.Tenismena noastra nu e refacuta complet dupa accidentarea care a facut-o sa abandoneze si la Doha.I.G.