Presiune pe Simona Halep: Cum poate cobori in clasamentul WTA dupa Indian Wells

Sportiva noastra risca sa fie intrecuta in ierarhia mondiala de Karolina Pliskova din Cehia.Pentru ca acest lucru sa se intample, Pliskova trebuie sa castige turneul, iar Simona Halep sa nu ajunga macar in optimile de finala.Simona are de aparat 120 de puncte WTA, dupa ce la editia de anul trecut a fost invinsa in optimi de Marketa Vondrousova.Indian Wells 2020 va incepe pe 12 martie, iar Simona Halep va fi cap de serie numarul 2.Avand acest statut, Simona va intra in concurs direct in turul 2.Anul trecut competitia a fost castigata de Biana Andreescu dupa o finala cu Angelique Kerber C.S.