"Simona Halep, invinsa categoric in semifinale la Indian Wells"

Simona Halep - Naomi Osaka 3-6/ 0-6

.@Naomi_Osaka_ downs World No. 1 Halep, 6-3, 6-0!



Will face Kasatkina in first Premier Mandatory final at @BNPPARIBASOPEN! #BNPPO18 pic.twitter.com/Of6djF3Pc2 - WTA (@WTA) 17 martie 2018

Aceasta s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-0, dupa o ora si cinci minute de joc.Partida de sambata dimineata a inceput cu Osaka la conducere, insa Simona a reusit sa echilibreze bine meciul catre jumatatea primului set.Punctul decisiv al semifinalei, din perspectiva lui Halep, a venit in game-ul sapte, atunci cand a ratat breakul ce o putea duce in premiera in avantaj, iar de acolo totul s-a rupt pentru numarul 1 WTA Simona a fost depasita net de adversara ei si nu a reusit sa gaseasca solutii pentru a contra jocul de forta al lui Osaka.Setul secund a fost unul chinuitor pentru ea. Halep a apelat la Darren Cahill tarziu, la 0-3, insa nu a parut foarte atenta la ce i-a transmis acesta, refuzand dialogul cu el.In plus, Simona a dat impresia ca cedeaza semifinala fara prea multa lupta, ea intrand in jocul niponei si oferindu-i acesteia multe sanse de a ataca, asta pe langa greselile comise in momentele importante.Rezultatul final este unul cat se poate de justificat, iar Osaka se califica in stil de mare jucatoare in finala de la Indian Wells, acolo unde o asteapta o alta tanara de mare perspectiva, Daria Kasatkina.In ceea ce o priveste pe Simona, ea va avea doua zile suplimentare de pauza inainte de a incepe turneul de la Miami, acolo unde va fi principala favorita.08:24 - Game, set si meci, Naomi Osaka! Simona e eliminata!08:13 - BREAK OSAKA! Japoneza va servi pentru meci si finala.08:11 - Game Osaka si se pare ca partida este jucata. Simona nu pare capabila sa revina in aceasta semifinala.08:05 - BREAK OSAKA! Halep nu ii face fata niponei in varsta de 20 de ani si se indreapta spre eliminare.08:03 - Isi face serviciul Osaka, iar Simona are nevoie de puncte daca vrea sa mearga in finala.07:59 - BREAK OSAKA! Simona nu isi revine dupa ce a pierdut primul set si cedeaza serviciul in acest prim game din setul secund.07:54 - As, game si set, Naomi Osaka!07:51 - BREAK OSAKA! Halep este nervoasa si greseste, iar Osaka va servi acum pentru castigarea primului set.07:50 - Se simte nervozitatea Simonei, care plesneste o minge.07:45 - Simona are o noua sansa de break, insa Osaka reuseste sa revina si sa isi faca serviciul.07:40 - Merge bine cu serviciul si Simona, Osaka gresind in continuare foarte mult.07:36 - Solida pe serviciu, Osaka reuseste sa castige game-ul.07:33 - Game la zero pentru Simona pe propriul serviciu.07:30 - BREAK HALEP! Break la zero reusit de romanca pe fondul unor greseli flagrante comise de adversara.07:28 - BREAK OSAKA! Simona pare ca are probleme in fata unei adversare care loveste puternic si incheie game-ul cu o dubla greseala.07:25 - Osaka isi face serviciul in acest prim game dupa ce anuleaza o minge de break a Simonei.07:20 - Incepe partida! Osaka este prima la serviciu.07:12 - Intra pe "Centralul" de la Indian Wells cele doua sportive. Primire foarte calda pentru Simona.07:05 - Daria Kasatkina o invinge pe Venus Williams in prima semifinala de la Indian Wells si elibereaza terenul pentru Halep si Osaka. Partida incepe in cateva minute.INFO: Va fi a patra intalnire dintre Simona si Naomi Osaka, romanca reusind sa se impuna de fiecare data pana acum.INFO: Acceseaza acest link pentru a afla toate detaliile despre adversara Simonei INFO: Acceseaza acest link pentru a citi ce a spus Halep despre meciul cu Osaka