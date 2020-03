Simona Halep s-a retras de la Indian Wells: "Sunt incredibil de dezamagita"

Ziare.

Tenismena noastra, care anul trecut a ajuns pana in optimile de finala la BNP Paribas Open, nu e refacuta complet dupa accidentarea care a facut-o sa abandoneze si la Doha."Sunt incredibil de dezamagita sa ma retrag de la BNP Paribas Open 2020. Din nefericire, accidentarea pe care am suferit-o inaintea turneului de la Dubai imi cauzeaza in continuare probleme si nu ma voi reface in timp pentru a merge la Indian Wells", a scris Simona Halep pe pagina ei de Facebook."E cu siguranta unul dintre cele mai importante turnee din calendarul WTA si sunt foarte suparata ca nu voi fi prezenta, insa abia astept sa fiu acolo in 2021", a completat Simo, castigatoare la Indian Wells in 2015.Simona Halep a suferit o accidentare la piciorul stang inainte de a pleca la Dubai.Cu toate acestea, Simona a mers in Emiratele Arabe Unite si chiar a castigat turneul dotat cu premii in valoare totala de 2,6 milioane de dolari.Inainte de disputarea finalei, Simona si-a anuntat retragerea de la Doha, turneu programat imediat dupa Dubai, iar Ion Tiriac a dezvaluit saptamana trecuta ca accidentarea tenismenei noastre e mult mai grava."Simona Halep are o problema zdravana la piciorul stang si trebuie sa stea departe de teren o luna", a spus omul de afaceri roman.11-22 martie e perioada in care e programat Indian Wells 2020.I.G.