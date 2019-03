Simona Halep se califica in optimi la Indian Wells dupa un meci foarte complicat

Ziare.

Scorul a fost 7-6, 7-5, dupa o ora si 50 de minute de tenis extrem de complicat.Primul set parea la inceput ca va fi unul total dezechilibrat, dupa inceputul furtunos al Simonei, care dupa cateva minute conducea pe tabela cu 2-0. Nu a fost deloc asa, romanca de 27 de ani a avut pana la urma mari emotii, caci Kozlova si-a revenit si imediat a contracarat, profitand e drept si de multele erori nefortate ale Simonei, in special pe rever, dar si de un prim serviciu extrem de slab.Kozlova s-a dus la 3-2, s-a mers apoi cap la cap, pana cand Simona a facut un nou break si a servit la 5-4 pentru a inchide mansa. Pana atunci insa, la 5-3, Simona a avut o sansa de break si set pe serviciul Katerynei, ratata insa.S-a mers in prelungiri, sportiva din Ucraina a condus cu 6-5, dar experienta Simonei a prevalat, a trimis jocul in tiebreak si acolo a dominat si controlat totul, castigand cu 7-3.Setul secund a avut si el o desfasurare nebuna, in primul rand el a inceput cu 4 breakuri consecutive, pana cand Simona a spart aceasta vraja si a fost prima care si-a facut serviciul in aceasta mansa.Apoi, totul parea ca se simplifica dupa ce romanca s-a distantat la 5-2, dar nici macar acum Kozlova nu a cedat. Departe de a avea loviturile unei tenismene din afara top 100, ucraineanca a lovit tare, fara presiune, stia ca nu mai are ce pierde si a egalat pana la urma din nou, exact asa cum s-a intamplat si in primul set.S-a intrat din nou in prelungiri, acolo unde pana la urma Halep nu a mai lasat lucrurile sa ajunga in tiebreak, castigand cu 7-5, dupa un set mai mult decat complicat.Simona va merge in optimi, acolo unde va intalni invingatoarea partidei Ostapenko - Vondrousova, partida care are loc duminica noapte.Halep a castigat editia din 2015 de la Indian Wells si la aceasta editie este favorita cu numarul 2.21.53: Conduce Halep cu 6-5, game la zero, ii poate da multa liniste acest game consumat atat de rapid.21.51: O luam de la capat din pacate, exact ca in primul set, cand Simona avut ca si cum 5-3.21.46: Dar nu inchide meciul Simona, iarasi apar emotiile, este 5-4 si Kozlova poate trimite si aceasta mansa in prelungiri.21.43: 5-3, Kozlova isi face in premiera serviciul in acest set, dar Simona acum poate inchide jocul.21.38: Simona Halep face 5-2 si este mare favorita sa inchida in curand aceasta partida.21.28: Prima data cand cineva isi face serviciul in aceasta mansa, din fericire e vorba de Simona, care incheie game-ul cu un as entuziasmant. Mai rar asemenea lovituri azi pentru Halep, care a servit foarte prost cu primul..21.26: 2-2, se merge cap la cap, s-au realizat numai breakuri pana acum, e o situatie speciala.21.21: Si vine si al treilea break la rand in acest set 2, care se anunta deja unul foarte nebun. Kozlova se duce la 2-1.21.18: Dar iata ca lucrurile nu sunt scapate de sub control, 1-1, Halep revine in set repede.21.15: Break facut de Kozlova imediat la startul setului secund..21.08: Se schimba terenurile, 4-2 pentru Simona, ramane cu un minibreak avans sportiva noastra.21.07: Simona incepe bine acest tiebreak, este 3-1 pentru romanca.21.00: Ce situatie, Kozlova face un game la zero si e acum la conducere pe tabela. Simona trebuie sa reziste in set.20.58: Un game foarte slab insa facut de Halep pe acest serviciu care trebuia sa fie ultimul in mansa..5-5, mergem in prelungiri!20.54: A ratat o minge de set Simona, insa acum are sansa serviciului sau pentru a inchide prima mansa.20.49: Halep se duce din nou la 2 puncte distanta, exact ca la inceputul partidei. Kozlova va servi pentru a ramane in set.INFO: Simona are un prim gest de nervozitate azi, da o minge in afara terenului si apoi arunca cu racheta de pamant..20.38: Un game alb al Simonei care vine la timp, ca sa o linisteasca pe romanca. Joaca mult totusi Simona cu serviciul 2, e la 40 la suta ca procentaj cu prima serva, e un motiv de ingrijorare acesta.20.34: Si iata ca apar primele probleme, 3-2 pentru Kozlova, desi si in acest game Halep a avut sansele sale..20.26: Isi pierde serviciul si Halep, egalitatea este restabilita.20.22: Face un punct si Kozlova, isi face seriviciul in premiera ucraineanca.20.18: 2-0, un singur punct a pierdut Simona pe serviciul sau, inceput care ne linisteste in aceasta seara.20.14: E un game lung, cu multe egalitati si avantaje. Halep a avut cateva sanse de break ratate..20.03: Avem primele imagini de la Indian Wells, cele doua sportive au inceput incalzirea oficiala.Este prima confruntare dintre cele doua sportive, care nu s-au mai intalnit vreodata in circuitul WTA. La acest turneu, Simona Halep a jucat un singur meci, trecand usor de Barbora Strycova, 6-2, 6-4.De cealalta parte, sportiva din Ucraina a invins doua tenismene, Siniakova din Cehia in primul meci, 2-0 la seturi, apoi Sasnovich din Belarus, 2-1 la seturi, 6-0 in decisiv.Simona Halep trebuie sa mai castige doua meciuri cel putin pentru a-si securiza locul 2 mondial, pentru care se lupta cu Petra Kvitova, deja eliminata la Indian Wells, dupa un meci cu Venus Williams Daca vrea sa revina in fotoliul de lidera mondiala, Halep e obligata sa castige trofeul de la IW, exact ca acum 4 ani, in timp ce Osaka nu trebuie sa ajunga in finala. Nipona este campioana en-titre a turneului din California.Intalnirea va fi televizata pe DigiSport.Vezi si: