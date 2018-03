Simona Halep se califica in semifinale la Indian Wells dupa un meci fantastic

Simona Halep - Petra Martic 6-4/ 6-7 (5) / 6-3

Numarul 1 WTA s-a impus greu, in trei seturi, scor 6-4, 6-7, 6-3.Partida de miercuri noaptea s-a jucat in conditii speciale, vantul sufland cu putere pe tot parcursul jocului si punand mari probleme celor doua sportive.Halep a fost cea care s-a adaptat mult mai bine in primul set, unul pe care l-a controlat autoritar in ciuda scorului destul de strans. Simona a fost mai mereu in control si s-a impus meritat cu 6-4.Petra Martic si-a chemat antrenoarea inaintea setului secund, iar sfaturile acesteia s-au dovedit a fi foarte bune. Sportiva croata a inceput sa se foloseasca de vant si a castigat punct dupa punct, timp in care Halep devenea tot mai nervoasa.Romanca a demonstrat insa de ce este numarul 1 WTA revenind aproape incredibil de la 2-5 la 5-5 si apoi la 6-6, impingand setul in tiebreak, acolo unde Martic a profitat insa de greselile ei si s-a impus.Inaintea decisivului a avut loc un dialog tensionat intre Halep si Darren Cahill, constanteanca parand ca refuza sa asculte sfaturile tehnicianului. Martic a inceput mai bine "decisivul", reusind un break in game-ul trei, moment in care Simona l-a solicitat din nou pe antrenor.Indicatiile lui au ajuns unde trebuia, iar Halep, lovind tot mai puternic, a schimbat soarta partidei. Martic a cedat presiunii pusa de lidera clasamentului feminin si, in cele din urma, a parasit terenul invinsa.Simona asteapta duelul dintre Karolina Pliskova si Naomi Osaka pentru a afla cu cine se va duela in semifinale.01:00 - GAME, SET si MECI, SIMONA HALEP!00:58 - Break Halep dupa un game interminabil! Numarul 1 WTA serveste pentru calificarea in semifinale!00:50 - Game Halep si sportiva noastra trece pentru prima data in avantaj in setul "decisiv".00:45 - Break Halep! Simona egaleaza la 3 in setul al treilea!00:40 - Isi face serviciul Halep foarte greu, dar in momentul asta singura tactica a Simonei este aceea de a plesni mingea. Sfaturile lui Darren au fost ignorate.00:35 - Halep are minge de break, dar rateaza din nou, iar Petra Martic se distanteaza la 3-1.00:29 - Break reusit de Petra Martic, iar Simona pare ca nu mai reuseste sa isi controleze nervii.00:26 - Halep iroseste mai multe sanse de break si Martic isi face serviciul.00:17 - Simona incepe setul decisiv cu un game castigat pe serviciu.00:12 - Martic castiga tiebreakul cu 7-5 si trimite meciul in "decisiv".00:04 - Game la zero pentru Halep! Vom avea tiebreak in setul II. Hai, Simona!00:01 - Game solid pentru Martic. Simona va servi pentru tiebreak.23:58 - Game pentru Halep si avem egalitate la 5! Sa vedem cine se va impune pe finalul setului.23:55 - BREAK HALEP! Da! Simona reuseste sa castige pe serviciul advers si are acum sansa de a egala la 5!23:51 - Simona revine de la 0-30 si isi face serviciul, dar acum Petra Martic serveste pentru set.23:47 - Game Martic si Halep este obligata sa nu mai piarda niciunul daca vrea victoria in doua seturi.23:43 - Game foarte solid pentru Simona, dar romanca are nevoie de un break cat mai repede.23:4123:39 - Game Martic, iar croata pare favorita la castigarea setului doi.23:35 - Primul game pentru Halep in acest set.23:32 - Game pentru Petra Martic si croata conduce cu 3-0 in setul secund.23:29 - BREAK MARTIC! Este momentul in care lucrurile incep sa se complice pentru Simona.23:26 - Martic isi face serviciul cu mari emotii, dupa ce Simona iroseste doua mingi de break.23:17 - Game si set, Simona Halep!INFO:23:10 - Martic isi face serviciul, insa Simona serveste acum pentru set.23:07 - Game Halep, iar croata va servi acum pentru a ramane in acest set!23:03 - Game pentru Martic, care are un avantaj servind cu vantul in spate.22:59 - Simona isi face serviciul cu destule emotii, dar are un avans bun in acest prim set.22:56 - Game foarte dificil castigat de Martic, Simona avand doua sanse de break pe care le iroseste.INFO:22:51 - Game convingator pentru Simona la serviciu.22:47 - Martic isi face serviciul pentru prima data.22:45 - Arbitrul striga out la o minge jucata de Martic, Simona cele verificarea video, are dreptate, insa decide sa rejoace punctul pe care il castigase.22:43 - Game la zero pentru Halep, iar romanca reuseste sa concretizeze breakul.22:40 - Superb! Simona face breakul in chiar primul game al partidei!22:37 - Incepe partida! Petra serveste prima!22:30 - Intra in teren cele doua sportive.22:23 - Coric castiga duelul cu americanul Fritz si elibereaza terenul pentru Simona Halep. Meciul romancei va incepe in scurt timp.INFO: Va fi al treilea meci direct dintre cele doua, care si-au impartit victoriile in trecut.INFO: Accesati acest link pentru a citi mai multe detalii despre adversara Simonei