Simona Halep se califica in sferturi la Indian Wells cu o victorie de zile mari

Simona Halep - Qiang Wang 7-5/ 6-1

Numarul 1 WTA a depasit un moment dificil in primu set, dupa care a dominat categoric duelul si s-a impus cu scorul de 7-5, 6-1.Partida de marti seara a inceput intr-o nota echilibrata, Wang reusind sa ii faca fata Simonei in primele game-uri. Mai mult, dupa ce a primit sfaturi din partea antrenorului sau, chinezoaica a preluat conducerea si parea gata sa se impuna in primul set pe fondul nervozitatii excesive a Simonei.Darren Cahill a fost din nou providential pentru Halep, tehnicianul australian oferindu-i indicatiile care au schimbat soarta partidei.Acceptand si punand in practica ce i-a spus Darren, Simona a revenit de la 4-5 in setul I si s-a impus cu 7-5, pentru ca actul secund sa il domine cu autoritate.In sferturile de finala, Halep pare a avea un nou meci accesibil, ea urmand a se duela cu Petra Martic, din Croatia.21:25 -21:18 - Game Halep! Simona este la un singur pas de calificarea in sferturile de finala!21:12 BREAK HALEP! Numarul 1 WTA isi revine rapid si isi mentine avantajul consistent de pe tabela.21:09 BREAK WANG! Simona pare ca se relaxeaza din nou in momentul in care conduce detasat, iar chinezoaica o pedepseste imediat.21:03 BREAK HALEP! Wang apeleaza din nou la antrenorul ei dupa ce pierde primele trei game-uri din setul doi.21:01 Simona isi face serviciul si concretizeaza breakul.20:57 BREAK HALEP! Simona incepe perfect acest set secund, in timp ce Wang pare ca a cedat in primul rand din punct de vedere mental.20:53 Game si set, Simona Halep! Romanca iroseste trei mingi de set, salveaza una de break, dupa care isi adjudeca acest prim act al duelului cu Wang!20:45 BREAK HALEP! Simona va servi pentru a castiga primul set!20:42 Game foarte solid pentru Simona acum pe propriul serviciu.- Darren Cahill20:38 Wang isi face serviciul, iar Simona apeleaza la Darren Cahill.20:36 BREAK WANG! Halep nu-si poate face serviciul in aceste momente.20:35 O usoara criza de nervi pentru Halep, care greseste in continuare.20:31 BREAK HALEP! Simona face un break la zero si isi anunta intentia de a se impune rapid in aceasta partida.20:29 BREAK WANG! Simona greseste foarte mult in acest game si face cadou un break.20:25 BREAK SIMONA! Halep preia conducerea pentru prima data in acest set, iar Wang isi cheama antrenorul din tribune.20:22 Game la zero reusit de Halep in acest moment.20:19 Doua greseli nefortate facute de Simona ii aduc un game facil chinezoaicei.20:16 Simona este destul de sigura pe serviciu si egaleaza imediat.20:12 - Wang isi face serviciul in primul game.20:08 - Incepe partida! Wang este prima la serviciu in acest joc.20:03 - Intra pe "Centralul" de la Indian Wells cele doua sportive.20:00 - Buna seara! In cateva minute o vom urmari impreuna pe Simona Halep in meciul ei din optimile de finala de la Indian Wells.INFO: Va fi prima intalnire dintre Simona si ocupanta locului 55 in clasamentul feminin.INFO: Accesati acest link pentru a afla tot ce trebuie sa stiti despre adversara Simonei