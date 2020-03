WTA reactioneaza dupa ce Simona Halep si o alta tenismena de top s-au retras de la Indian Wells

Ziare.

Simona Halep, campioana la BNP Paribas Open in 2015, si finalista de anul trecut, Angelique Kerber, au anuntat ca nu vor participa la editia din acest an din cauza unor accidentari Site-ul oficial al WTA reactioneaza dupa anunturile facute de cele doua tenismene."Doua foste ocupante a primei pozitii in clasamentul WTA, care au avut succes in trecut la BNP Paribas Open, sunt fortate sa abandoneze la editia din acest an", scris sursa citata."Simona Halep si Angelique Kerber au anuntat vineri ca vor rata prestigiosul turneu de la Indian Wells, recuperandu-se inca dupa accidentari", continua site-ul Asociatiei de Tenis Femini.Atat Simona, cat si Angelique Kerber au probleme la piciorul stang.In finala de anul trecut, Angelique Kerber a fost invinsa de Bianca Andreescu.Simona a castigat Indian Wells in 2015, dupa o finala epica impotriva Jelenei Jankovic.I.G.