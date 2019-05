Ce crede Simona Halep despre revenirea lui Ion Tiriac in sportul romanesc

Ziare.

com

Ocupanta locului 3 in clasamentului WTA e convinsa ca tenisul romanesc ar avea numai de castigat daca Tiriac ar ajunge sef la FRT.Totusi, Simona spune ca n-a discutat despre acest subiect cu Ion Tiriac."Ar fi un lucru foarte bun, daca ar candida la presedintia Federatiei Romane de Tenis. Prin tot ce a facut in viata asta, a aratat ca este capabil de orice. Tenisul romanesc ar avea numai de castigat daca va fi dumnealui acolo", a spus Simona la plecarea spre Paris, potrivit Digi Sport "Daca va candida? Sincer, nu stiu. Nu am discutat cu dansul pe marginea acestui subiect asa ca nu am ce comenta mai mult", a adaugat aceastaVezi: Ion Tiriac, aproape de o intoarcere spectaculoasa in sportul romanesc Adunarea Generala Extraordinara a Federatiei Romane de Tenis din 12 aprilie, in cadrul careia trebuiau luate decizii pentru deblocarea situatiei juridice a institutiei, nu a avut loc din lipsa de cvorum, aceasta urmand sa fie reprogramata in perioada urmatoare.George Cosac a castigat al doilea sau mandat la conducerea FRT la alegerile din 17 noiembrie 2017. Ministerul Tineretului si Sportului nu a recunoscut, insa, alegerile, sustinand ca la Adunarea Generala trebuiau sa voteze doar membrii asociati.