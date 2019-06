Cosmin Contra dezvaluie cum a scos-o Tiriac pe Simona Halep dintr-o situatie delicata

Ziare.

Antrenorul echipei nationale a afirmat ca Ion Tiriac i-a construit Simonei Halep din banii sai un teren de tenis, dupa ce sportiva s-a plans ca nu are unde sa se pregateasca in Bucuresti pentru sezonul de hard."Avem o mare problema in ce priveste infrastructura. Suntem printre ultimele tari din Europa la acest capitol. Si nu vorbesc despre tarile mari, vorbesc despre tarile din zona. Simona Halep nu avea unde sa se pregateasca pentru turneele pe ciment. In tot Bucurestiul nu aveam un teren!Cu ajutorul domnului Tiriac a ras un teren de zgura si a facut o suprafata exact ca cele de hard din afara. Si ea se antreneaza acolo. Trebuie sa simti mingea pe suprafata aceasta, dar ea nu avea unde. Cum e posibil asa ceva? De ce sa nu avem? Hai sa avem o academie, sa avem conditii!", a spus Contra pentru Cavaleria.ro Terenul de tenis a fost contruit in complexul pe care Ion Tiriac il detine in zona de nord a Capitalei.Tot aici, Tiriac i-a mai facut Simonei si alte cateva terenuri cu zgura, unul purtand numele ocupantei locului 8 WTA C.S.