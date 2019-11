Ion Tiriac, despre discutiile aprinse cu Simona Halep si cireasa pe tort pusa de sportiva noastra

Ziare.

com

Tiriac spune ca este un om strict, dar in pofida dialogurilor tensionate dintre cei doi sustine ca nu o cearta.Mai mult, el a laudat-o pe Simona pentru rezultatele din acest an."Iar Simona Halep, ca a castigat Roland Garros-ul anul trecut, a fost o mare performanta. Iar cu Wimbledon cred ca si-a pus cireasa pe tort, sa speram ca mai are vreo 10 cirese pe undeva prin buzunar. Cu asta ramane. Eu nu sunt nici menajerul ei, ca nu as fi avut timp pentru treaba asta, nici antrenorul ei, iar eu eram un pic mai strict in relatiile mele cu jucatorii decat cred ca Simona ar fi putut suporta.Eu nu o cert absolut deloc, iar Simona Halep, atunci cand vrea sa asculte de cineva, eu cred ca se uita in oglinda si asculta de ceea ce spune mintea ei si probabil ca are dreptate. E viata ei, e cariera ei si ea trebuie sa se descurce cu treaba asta. Eu cred ca a facut o performanta care este uluitoare, uluitoare si cred ca din cauze oarecum obiective nu a putut sa faca tot ce se putea face. Din punct de vedere fizic, ea nu are atat cat are din punct de vedere psihic vointa si pentru treaba asta din cand in cand mai sufera", a spus Tiriac, conform Telekom Sport C.S.