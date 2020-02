Ion Tiriac, despre vizita Simonei Halep in Parlament: A fost o slugarnicie

Ziare.

Omul de afaceri isi doreste, totusi, ca demersul Simonei sa aiba succes, iar parlamentarii sa ajute sportul din Romania."Nu cred ca a fost o miscare de protest, a fost o slugarnicie, mai mult sau mai putin, adica ce facem noi de ani buni, cerem niste drepturi pe care, deocamdata, nu le avem. Si nu le cerem pentru noi, ci pentru tineretul roman, pentru viitorul lui, pentru ca sportul sa aiba radacini", a spus Tiriac pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor."La cum au privit toti politicienii sportul romanesc in ultimii 30 de ani, nu meritam sa luam nici macar avionul pana la Olimpiada. Cum poti sa crezi ca sportul poate trai cu 0,02 din PIB-ul unei tari, oriunde in lume?! Daca ne respectam putin... Si-au batut joc de sport!", a mai spus Tiriac.In interventia de saptamana trecuta, Simona Halep a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta."Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie care are neovie de infrastructura. Avem nevoie de o sala unde sa joace echipa de Fed Cup Fac apel pentru aceasta cauza. Consider ca tenisul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa se consturiasca un sistem pentru noile generatii. Este mare nevoie", a afirmat Simona.De asemenea, Nadia Comaneci Ilie Nastase , Gabi Szabo si Camelia Potec au avut si ei luari de pozitie pe acest subiect.C.S.