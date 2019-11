Ion Tiriac, dialog foarte dur cu Simona Halep: "Sa-ti fie rusine cand te uiti in oglinda! Du-te acasa!"

Halep si Tiriac, dialog aprins si la Wimbledon

Managerul din umbra al sportivei noastre a dezvaluit mai intai, la SportEd Talks , dialogul pe care l-a avut cu Simona dupa meciul din primul tur de la US Open 2019, castigat cu Nicole Gibbs in trei seturi."Eu o bruschez din cand in cand, dar asta e natura mea, nu am cum sa ma schimb. Stii care e nenorocirea? La sportul asta totdeauna am dreptate", a inceput Tiriac, dupa care a relatat dialogul.Sa-ti fie rusine cand te uiti in oglinda fata de mine, fata de toata lumea! Unde esti?Pai da, domnu' Tiriac dar n-ati vazut...Unde esti, cum esti?Da, dar nu ma luati asa!Nu vrei sa te iau asa? Du-te! Nu-mi mai da buna ziua si vezi-ti de treaba! Du-te!Apoi, Tiriac a dezvaluit ca a avut discutii aprinse cu Simona Halep si la Wimbledon 2019."Daca ma intrebi pe mine de ce a castigat Wimbledonul iti spun ca nu stiu", si-a amintit Tiriac, pentru ca apoi sa dezvaluie ce i-a transmis Simonei dupa meciul din turul 2:Totusi, Tiriac spune ca discutiile aprinse au continuat si inaintea finalei cu Serena Williams, cand sportiva a venit si i-a transmis ca ii este frica sa intre pe teren.Auzi, hai sa facem o treaba! Du-te si ia avionul de la aeroport si du-te acasa! Tu esti in finala la Wimbledon! Stii ce inseamna sa fii in finala? Te duci acolo si mori pe teren!Pai cu publicul?Care public?Da domnu' Tiriac dar asta a fost de o suta de ori acolo!In cele din urma, Simona a intrat pe teren si a invins-o pe Serena Williams dupa un meci perfect.