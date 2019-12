Ion Tiriac explica decizia neasteptata luata de Simona Halep

Ziare.

In premiera, sportiva noastra a ales sa plece din Romania si sa se pregateasca pentru noul sezon la Dubai.Tiriac spune ca Simona a luat aceasta decizie deoarece si-a dat seama ca in tara noastra poate face doar pregatire fizica, nu si sportiva."In Romania nu exista un singur teren unde sa se poata antrena. Nu a gasit nimic mai aproape. Trebuia sa se duca in Australia si nu e foarte propice pentru o jucatoare sa fie acolo doua luni de zile.E in regula faptul ca si Darren e acolo, faptul ca se antreneaza chiar si de trei ori pe zi, cum am aflat. E o treaba pozitiva ca pana acum fizicul a tinut-o, speram sa o tina si mai departe", a spus Tiriac pentru Telekom Sport.Apoi, Tiriac a vorbit si despre viitorul Simonei Halep, mentionand ca nu stie ce sa creada."Eu cred ca poate sa castige patru Grand Slamuri, poate sa piarda in primul tur la patru Grand Slamuri. Banuiesc si sper ca ramane in primele cinci fara niciun fel de problema", crede Ion Tiriac.C.S.