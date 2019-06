Ion Tiriac, foarte dur dupa Roland Garros - ce spune despre Simona Halep si de ce a plecat din loja dupa 4 game-uri la finala

Ziare.

com

Fostul mare tenismen a afirmat ca a vazut una dintre cele mai slabe editii din istoria turneului de la Paris.In mod special, Tiriac a fost dezamagit de finala dintre Ash Barty si Marketa Vondrousova, de la care a plecat din loja dupa doar 4 game-uri."Finala feminina de la Roland Garros a fost una dintre cele mai slabe pe care eu le-am vazut. Va rog sa-mi scuzati sinceritatea. N-a fost una care sa ma excite. Trebuia sa plec dupa 4 game-uri. Am si facut-o! Nu a fost nimic din Sarapova - Halep, din Williams si asa mai departe. Noi suntem obisnuiti cu Steffi Graf, cu Navratilova si Evert.Cu personalitati marcante. Acum fiecare a castigat aici. Muguruza cu doua, cehoaicele fiecare dintre ele. Halep cu inca unul. Acum vine o Barty, care are un singur merit. E australianca. Aia nu stiu sa scrie, sa citeasca. Dar de fiecare data cand cineva iese de acolo, iese cu bagajul de cunostinte tehnice de la A la Z", a spus Tiriac pentru Gsp Apoi, Tiriac s-a declarat nemultumit si de evolutia pe care Simona Halep a avut-o in meciul cu Amanda Anisimova."A jucat slab! A jucat sub nivelul ei. Un sfert de finala la Roland Garros nu este o performanta in cartea mea de adrese. Nu e nici o neperformanta. A jucat si la Roma cum a jucat, la Madrid din pacate, batand-o pe actuala mare campioana fara drept de apel, nu a avut acea scanteie care i-a trebuit", a adaugat Tiriac.Totodata, Tiriac a sugerat ca Simona nu se antreneaza pe cat de mult ar trebui, preferand sa faca altceva."Simona are 27 de ani, mai are inca 6 ani buni de jucat, care in cartea mea de adrese sunt 6 ani, cu 4 ore de antrenament pe zi. Daca e dispusa, poate si o tine fizicul, face ce vrea. Aici e treaba. Daca are bagajul fizic! Toata lumea vorbeste. Si ieri discutam cu prietenii mei despre Nadal. El are tot ce ii trebuie, cu o singura remarca, este cu 2-3-4% mai lent decat acum 5 ani.Ajunge cu o fractiune de secunda intarziere si trimite mingea afara cu un metru sau doi. Pai el acum 5 ani, daca o trimitea afara, o trimitea cu cativa centimetri. Dar e acolo unde e, pentru acea vointa iesita din comun. Revenind la Halep, daca va face si ea asta, in 6 luni de zile este unde vrea", a mai spus Tiriac.C.S.