Ion Tiriac ii spulbera visul Simonei Halep: "Iarba este pentru animale"

Fostul numar 1 WTA a cerut un teren de iarba in Romania, insa noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis considera ca iarba e pentru animale, nu pentru a juca tenis pe ea."Terenuri cu iarba vom avea atunci cand vom muta Wimbledon la Bucuresti. O sa fie putin mai greu. Sa fiu sincer, pe mine nu ma intereseaza. Nu vreau sa ma intorc in 1959", a spus Tiriac, potrivit Telekom Sport "Iarba este pentru animale, pentru ca o mananca. Cimentul e pentru masini, pentru ca merg pe el. Iar zgura e pentru tenis, pentru ca tenisul se joaca pe zgura", a completat acesta.Altfel, Ion Tiriac a anuntat, joi, ca Primaria Sectorului 1 va investi in amenajarea unei baze sportive, care va fi ridicata vis-a-vis de Casa Radio, langa Opera Romana."Intram intr-o normalitate, nu este nimic special. Este datoria comunitatilor ca faca asa ceva. Speram sa fie un exemplu si sa continuam cu alte 4-5 centre mari in tara. Sunt 10-11 terenuri. S-ar putea sa fie 12-13, pentru ca exista spatiu", a conchis Tiriac.Ion Tiriac a fost ales, luna trecuta, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis (FRT) .