Ion Tiriac o critica pe Simona Halep

Presedintele Federatiei Romane de Tenis spune ca Simona "a facut cadou" turneul prin felul in care a jucat."Halep a facut cadoul turneul de la Australian Open pentru doua puncte. Cu alea doua puncte castiga meciul si in finala nu cred ca putea sa piarda cu fata aia, dar ea e acolo competitiva pentru orice titlu, oriunde. Asta e treaba cu Halep", a spus Tiriac pentru ProSport Apoi, Tiriac a vorbit si despre planurile Simonei Halep din acest an."Exista limite in toate treburile. Mai sunt doua sau trei jucatoare, mai avansate in numar matematic, in clasament, decat cele care vor juca la FED Cup anul acesta, dar au alte prioritati. Simona Halep are Olimpiada in fata, in spate si in lateral. Asta e visul ei!", a adaugat Tiriac.De altfel, Simona a spus ca nu vine la Fed Cup in acest an din dorinta de a se pregati pentru Jocurile Olimpice.C.S.